У двох підтвердився, ще двоє чекають на результат

Стало відомо про стан дітей з Одеської області, які підхопили китайський вірус

В Ізмаїлі у двох дітей минулого тижня лабораторної підтвердили вірус.

Зараз маленькі пацієнти повторно пройшли ПЛР-тест, який показав негативний результат. Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, пишуть місцеві ЗМІ.

«По протоколу потрібне проведення повторного тесту. Якщо і він буде негативним, дітей випишуть. Те ж саме стосується і їхніх батьків. Перший тест був негативним, для підтвердження результату потрібно повторний аналіз», - розповів він.

Крім того, в місцеву лікарню надійшло ще двоє дітей з підозрою на інфекцію.

Як з'ясувалося, діти з однієї родини, 9-річна дівчинка і 7 –річний хлопчик. У обох пацієнтів лікарі діагностували пневмонію. Зараз вони очікують результатів тестування.

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Їх вже почали встановлювати в міських супермаркетах.

У цих "маскоматах" одна пара рукавичок коштує 20 гривень. Маски продають за тією ж ціною. Але в частині магазинів маски можна купити тільки в комплекті з двох одиниць – коштують 40 гривень. Поки що ці апарати приймають лише готівку.

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