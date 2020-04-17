В мережі показали, як переживають карантин легендарний «Привоз» та інші ринки Одеси

Незважаючи на закриття багатьох ринків по всій території Одеської області Привоз не пішов на карантин. Однак ряди порідшали, покупців стало менше.

"Та якщо на інших ринках міста закрилися всі непродовольчі торгові точки, то тут ряди з одягом взуттям продовжують спокійно працювати неподалік від корейської моркви і квашеної капусти. Зате майже всі в масках і продавці, і покупці. І дистанцію народ начебто дотримується", - пише місцеве видання « Думська ».

Що стосується ринку Київський, то тут ходять чутки про можливе закриття.

«З ранку тут ходила поліція і всіх попереджала, що завтра ми повинні закритися, але в адміністрації говорили, що ще не знають точно», — розповіла одна з продавщиць.

Раніше ми писали, в Одеській ОДА розпорядилася посилити карантинні заходи в регіоні.

Так, одним з рішень стало закрити продуктові ринки Одеської області на період карантину.

“На період дії карантинних обмежень здійснення будь-якої діяльності роздрібних ринків забороняється”, – йдеться у повідомленні.

Однак в одеській мерії вважають, що не можуть повністю заборонити роботу ринків.

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