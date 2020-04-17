Крупну аферу з медичними масками провернули шахраї з Одеси

Вони продавали за кордон через фіктивні фірми неіснуючі засоби захисту, пише 368.media, посилаючись на матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК.

Як стало відомо, 14 лютого грецька компанія Vigkos Michalis Medical Supplies домовилася з фірмою з Одеси Loxorinski Trading про постачання тришарових одноразових медичних масок для обличчя. Греки заплатили за два млн масок 36,6 тис. дол. Однак товар так і не отримали.

Пізніше грецька компанія зробила ще одне замовлення (1 млн масок за 18 тис. доларів) і оплатила половину суми. На цей раз одержувачем грошей стала харківська фірма "Віктор До Трейдинг ЛТД". Нарешті, грецькі бізнесмени перевели одеситам ще 750 доларів за доставку, а харківській фірмі – 54 тис. доларів за чергову партію масок (3 млн штук).

Вже за день до відправки товару, 2 березня, представники Loxorinski Trading попросили перерахувати додатково 3 тис. євро за доставку, хоча вона здійснюється за рахунок продавця, пояснивши це тим, що всі гроші витратили на закупівлю товарів. Греки спочатку відмовилися оплачувати цю послугу, але 4 березня все ж перерахували 750 дол. У листуванні греків запевнили, що вже майже відправили товар, але через два дні знову греки отримали ще один лист. Тепер вже Balteeka Maritime Logistics просили 5,3 тис. дол. на два фізичних рахунку. Vigkos Michalis Medical Supplies пішли на ці умови заради того, щоб врешті-решт отримати товар.

Гроші відправили, але замість масок грецькі бізнесмени отримали ще один лист від Balteeka Maritime Logistics. У ньому говорилося, що маски вже в Стамбулі, однак там вони повинні пройти радіологічний контроль на це потрібно ще 12 тис. доларів.

Греки запідозрили недобре, і зажадали повернути їм гроші, а товар – постачальнику. Тоді в справу знову втрутилася Loxorinski Trading і пообіцяла сама заплатити за радіологічний контроль.

Час минав, але маски на Крит так і не прибули. Представник Vigkos Michalis Medical Supplies спеціально прибув до Одеси, щоб розібратися в ситуації. Але за адресою, вказаною на сайті Loxorinski Trading не виявив офіс фірми, а гуртожиток університету імені Мечникова. А на сайті Balteeka Maritime Logistics взагалі вказаний неіснуючий адресу. Більше того, виявилося, що цих фірм немає ні в одному з офіційних українських реєстрів.

Єдиною зачіпкою для слідства на даний момент є рахунки цих підприємств в «Укрсиббанку» і «ОТП Банк». Київський райсуд Одеси за клопотанням поліції наклав на них арешт.

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