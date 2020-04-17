В Одесі керівництво лікарень економить на засобах індивідуального захисту для медпрацівників

Проблему озвучила голова благодійного фону «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

За словами волонтера, в одну з одеських лікарень привезли на консультацію пацієнта з инфекционки.

«Привезли його на рентген шкт - все ок. І вирішили «заодно» зробити рентген А там... полисегментарная пневмонія і ніби як розпад легенів вже. Пацієнта повернули в лікарню, де він через годину пішов в інший світ», - написала вона.

При цьому бригада швидкої і самі лікарі медустанови перебували без захисних костюмів.

«Результат - контактні лікарі-рентгенологи в міській лікарні, контактні співробітники інфекційної і контактні бригада швидкої. Не знаю навіть, що з останніми буде. Певно посадять на карантин.. а може зроблять вигляд, що все ок», - продовжила вона.

Голова фонду уточнила, що інфекційної лікарні було передано 12 тисяч респіраторів, 7 тисяч костюмів, крім іншого, передавалися бахіли, халати ізоляційні та багато іншого.

«Навіть якщо взяти розрахунок 300 співробітників в день по респіратора, то на місяць потрібно шість тисяч. Навіщо ця економія??? Ну поясніть мені??? Що за звичка зберігати все на чорний день!!??? Чорний день вже давно настав. Буде гірше, ще будемо забезпечувати. І місто теж через тиждень дві вимкнеться - підходять терміни черг на закупівлю.

Припиніть знущатися над лікарями!!! Припиніть знущатися над нашими зусиллями. Дайте вказівку видавати всьому персоналу все необхідне!!!

Ситуація скоро дійде до маразму, і я почну видавати всю захист в руки. Це буде дуже складно з точки зору оформлення паперів, але я вперта», - пригрозила Ножевникова.

Волонтер закликає медиків не боятися мовчати, а відкрито заявляти про проблеми, а керівництву лікарень порадила не ховати захист від медперсоналу.

«Описуючи ситуацію з захистом, я хвилююся і за лікарів і за нас з вами. Зрештою така бригада може приїхати потім і до нашим дітям або батькам», - додала вона в ув'язненні

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