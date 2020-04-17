В мережі показали, як одесити розважають себе на карантині

Своїми фотографіями  жителі Одеси діляться в Фейсбук-співтоваристві «Ізоляція», передає  Politeka.net.

У зв'язку з эпидемиею китайського вірусу в Одесі, як і по всій Україні, діють суворі карантинні заходи.  Городянам заборонено відвідувати місцеві пляжі і парки, закриті всі кафе і ресторани і взагалі, без потреби не дозволяється виходити на вулицю. Однак багато одесити, не втрачаючи часу дарма, пішли в соцмережі.Одні беруть участі в різних челленджах,  інші роблять кумедні фотографії "на злобу дня".

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зокрема, деякі одеситки взяли участь у популярному челленджері, де потрібно робити наряд з подушки.

Варто відзначити, що в  цьому челленджері взяли участь вже багато зірок шоу-бізнесу, такі як Ані Лорак, Наталя Корольова, Слава Камінська і  гімнастка Ганна Різатдінова.

Раніше ми писали, в Одесі відвідувачі супермаркетів зможуть придбати маску і рукавички в спеціальних апаратах.

Їх вже почали встановлювати в міських супермаркетах.

В цих "маскоматах" одна пара рукавичок коштує 20 гривень. Маски продають за тією ж ціною. Але в частині магазинів маски можна купити тільки в комплекті з двох одиниць – коштують 40 гривень. Поки що ці апарати приймають лише готівку.
 

Також Politeka писала, вірус пробрався в церкву під Одесою, є заражені: прийняті екстрені заходи

А ще Politeka повідомляла,   на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

 


 


 