В мережі показали, як одесити розважають себе на карантині
Своїми фотографіями жителі Одеси діляться в Фейсбук-співтоваристві «Ізоляція», передає Politeka.net.
У зв'язку з эпидемиею китайського вірусу в Одесі, як і по всій Україні, діють суворі карантинні заходи. Городянам заборонено відвідувати місцеві пляжі і парки, закриті всі кафе і ресторани і взагалі, без потреби не дозволяється виходити на вулицю. Однак багато одесити, не втрачаючи часу дарма, пішли в соцмережі.Одні беруть участі в різних челленджах, інші роблять кумедні фотографії "на злобу дня".
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зокрема, деякі одеситки взяли участь у популярному челленджері, де потрібно робити наряд з подушки.
Варто відзначити, що в цьому челленджері взяли участь вже багато зірок шоу-бізнесу, такі як Ані Лорак, Наталя Корольова, Слава Камінська і гімнастка Ганна Різатдінова.
Раніше ми писали, в Одесі відвідувачі супермаркетів зможуть придбати маску і рукавички в спеціальних апаратах.
Їх вже почали встановлювати в міських супермаркетах.
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