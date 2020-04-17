У період карантину знизився рівень злочинності, проте активізувалося шахрайство

Про ситуацію доповів у ході брифінгу начальник одеської поліції Олег Бех, пишуть місцеві СМИ .

За його словами, кількість злочинів в цілому по регіону знизилася на 21%.

При цьому частіше почали реєструвати злочини середньої та легкого ступеня тяжкості (на 12-14%).

В основному, за даними Беха, злочинці спеціалізуються на дрібних крадіжках і інших розкрадання.

При всьому при цьому під час карантину стало процвітати шахрайство. Його рівень зріс на 200%.

«Переважно активізувалися інтернет-шахраї, які продають в мережі різні товари передоплаті. Покупці або зовсім не отримують оплачений товар, або приходить неналежної якості», - розповів начальник одеського ГУНП.

Також активізувалися шахраї, які виманюють у людей гроші під видом обміну валют.

«Продовжують свою діяльність телефонні здирники, выдумывающие різні легенди про що потрапили в біду людей. За телефоном залякують родичів і вимагають гроші для «вирішення» проблеми», - повідомив Бех.

Раніше ми писали про велику аферу з медичними масками, яку здійснили шахраї з Одеси.

Вони продавали за кордон через фіктивні фірми неіснуючі засоби захисту на суму 100 тисяч доларів. Тільки за два млн масок греки заплатили 36,6 тис. дол. Однак товар так і не отримали.

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