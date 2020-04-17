Після того, як китайський вірус виявили у черниці з Теплодарської храму, нові випадки захворювання виявлені у прихожан

Про це повідомила в ході брифінгу в. о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Наталя Одарий-Захарьева.

Мова йде про Свято-Воскресенський монастир в Теплодарі.

За словами лікаря, монастир закрили відразу після виявлення першого випадку COVID-19, однак згоду на взяття у всіх проб для ПЛР-тестування було дано тільки цим ранком.

«Сьогодні вранці там були взяті у всіх проби і відправлені в лабораторний центр», - зазначила Наталія Одарий-Захарьева.

Звернемо увагу, що до цього архієрей УПЦ Московського патріархату Діодор заявляв, що хвора в Теплодарском монастирі - не черниця, а сирота, і ні з ким не контактувала.

Раніше ми писали про те, що священики приховують інформацію про хворих вірусом і постійно порушують правила карантину.

За словами медиків, ні священик, ні парафіяни церков не дотримуються правил карантину.

Крім того, вони приховують і спотворюють інформацію про хворих.

"Різко ці люди (хворі, - ред.) "перестають" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб і провести всі протиепідемічні заходи", - повідомила головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

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