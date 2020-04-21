В Одеській області кількість хворих китайським вірусом невблаганно зростає, у зв'язку з чим влада готується зробити радикальні заходи

За останніми даними МОЗ, в регіоні лабораторно підтверджено 144 випадки зараження інфекцією.

Найскладніша ситуація спостерігається в Подольську. На Великдень від інфекції помер 60-річний лікар сімейної медицини, який був госпіталізований в лікарню 17 квітня стані середньої тяжкості. Також раніше, 10 квітня померла жінка, яку забрали в лікарні вже в несвідомому стані.

У зв'язку з цим, в Подольську співробітникам ДСНС доручено забезпечити дезінфекцію вулиць міста і прилеглої території навколо Подільської міської лікарні. Таке рішення було прийнято в ході комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА від 20 квітня.

Місцевій владі заборонили припинити амбулаторний прийом і госпіталізацію ургентних хворих в цей медзаклад. Останніх слід направляти в Балтську центральну районну лікарню.

Також владі Подільського доручили вирішити питання про забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії, які будуть «залучатися до виконання карантинних заходів» в опорної лікарні і «цілодобово чергувати на карантинних КПП» в Подольську.

Про введення Нацгвардії в Подольськ також повідомила керівниця БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова.

«У Подільському повна катастрофа. Завтра місто закриють. Набирає Нацгвардія. Будуть контрольно пропускні пункти. Лікарів старше 60 відправляють на 14 денний карантин. П'ять медсестер і двоє лікарів вже захворіли», - написала волонтерша.

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