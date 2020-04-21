В лікарнях Одеської області склалася критична ситуація через брак ліків та засобів захисту

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідала досвідчений волонтер і голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова, передає Politeka.net

Волонтери та меценати закупили для медустанов певні засоби захисту, однак цього не вистачає.

«Моєму батькові за два дні так і не зробили ПЛР, тому що „свято“. При цьому він вже 5 тис грн витратив на ліки, бо ліків в лікарні немає, а антибіотики призначають по протоколом лікування звичайної пневмонії. КТ зробили в п'ятницю, лікар до дотепер його не дивився. На гарячу лінію не додзвонилася. У департамент теж вихідні. Допоможіть перевезти батька в Одесу», - цитує вона одне із звернень яка надійшла в адреса фонду 20 квітня.

За словами Ножевникової, медики сімейної медицини відвідують пацієнтів, однак у них немає ніякого захисту.

"В Роздільної 3 підтверджених, в Любашовке два… Ситуація, про якою я кричала три тижні на всіх штабах, почалася. Тим часом у опорних лікарнях Водників — 10 пацієнтів, але вся лікарня працює. У інфекціонці трохи менше 30, і теж працюють. Засобів захисту не вистачає", - написала волонтер.

Вона стверджує, що видачі держави в лікарні Одеської області до дотепер не почалися.

"Дають просто жалюгідні крихти… Ми стрімко мчимо в повний триндець. Люди в не пішли в великій кількості, зате пішли один до одному додому… Через тиждень свят, я думаю, ми тут все вздрогнем… Завтра відправляємо Подольску наступну партію захисних халатів. Але у нас багато на кінець. Всі…" - резюмувала Ножевникова.

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