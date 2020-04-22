Ніхто не вірив, поки не побачив

Жителі Одеської області спостерігали в небі дивний об'єкт шестигранної форми

Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

Відповідне відео з'явилося на каналі “ІВАНОВИ” в Youtube, передає Politeka.net ( Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах зафіксований об'єкт, що світився шестигранної форми, який змінює свою форму і від якого відокремлюються інші об'єкти.

За словами автора, зйомка велася 16 квітня в Одеській області.

«Сьогодні ми зняли нло яке наближалося і віддалявся. Але ми його зняли. Скажіть що це якщо не нло. Дивне і непізнане тіло над землею», - йдеться у підписі.

У коментарях під відео користувачі мережі неоднозначно сприйняли побачене. Деякі повідомили, що подібне помічали в окупованому Криму.

«Це просто жесть, неймовірно просто.!!», «Це плазмоїд НЛО я теж півгодини тому знімав», «Блін, у нас в Криму теж годину так тому ця штука весела в небі, жесть звичайно», «Я теж бачив», - пишуть в мережі.

Раніше, в небі над Одесою ввечері 5 квітня був помічений непізнаний літаючий об'єкт округлої форми з затемненням у центрі, який висів над містом близько години, періодично пересуваючись.

За словами автора відео, з нічного неба на неї дивилося "якесь око".

"Воно хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якийсь очей. Подивіться, це ж реально якийсь око", – каже одеситка.

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