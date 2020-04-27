У поліції заявляли, що хвіртки будуть закриті, але....

Багато жителів Одеси проігнорували заборони влади і поліції і прийшли на кладовища

У п'ятницю, 24 квітня, поліція погрожувала виставити посилені патрулі для чергування поблизу міських кладовищ, щоб не допустити туди людей в поминальні дні.

Начальник поліції Олег Бех заявляв, що пройти на одеські кладовища під час карантину жителі та гості міста не зможуть, оскільки ворота і хвіртки будуть закриті. Але не дивлячись на це, на кладовищах спостерігався аншлаг, повідомляє видання « Одеське життя» .

Зазначається, що вільний прохід був через головні ворота Другого Християнського кладовища, де стояла охорона і представник одного з КП.

Городяни з мішками, лопатами та іншим садовим інвентарем спокійно минули прохідний пост, а деякі заїжджали на мопеді. Чимало людей в цей день відвідали місця поховань. Вони займалися звичною для поминальних днів роботою – приводили в порядок територію навколо могил родичів, фарбували огорожі і т. п.

При цьому щосили процвітала вулична торгівля вінками та штучними квітами.

Нагадаємо, що минулого тижня влада Одеси заборонила городянам відвідування кладовищ, крім учасників похоронних обрядів. Обмеження було введено на період карантинних заходів. Поминальні дні ухвалили перенести на Троїцьку суботу 6 червня.

Контролювати виконання рішення доручили Департаменту міського господарства, «Спеціалізованому підприємству комунально-побутового обслуговування (КБО)», а також департаменту внутрішньої політики міськради спільно з Головним управлінням Нацполиции.

Тільки представник КП «Спецпідприємство КБО» був помічений біля воріт, але він не реагував на перехожих.

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