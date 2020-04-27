Жителям Одеської області заборонили поливати городи артезіанською водою

Всьому винна посуха, від якої потерпає особливо південь Одещини.

Ситуація склалася така, що рівень грунтових вод в артезіанських свердловинах істотно із-за цього у багатьох населених пунктах ввели заборону на використання такої води для поливу городів. Приміром, відповідне рішення ухвалили в Староказацкой об'єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району, пише Думская.

У сільраді зазначили, що потреба в прісній воді починає перевищувати її доступності.

«В період епідемії пріоритет надається використанню води для питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, використання питної води з комунальної побутової мережі для поливу городів є нераціональним і забороняється.

«За порушення заборони споживачу може бути припинено надання комунальних послуг шляхом відключення його від мережі централізованого водопостачання», - попередили жителів.

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За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. У цих областях постійно тримається переважає антициклон.

Він звернув увагу на те, що катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.

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