Новий протест на тлі карантину спалахнув в Одесі
В цей раз близько сотні підприємців штурмували «Новий ринок», вони взяли його в облогу і вимагали зустрічі з керівництвом.
Як з'ясувалося, охорона ринку не пускала їх на робочі місця.
Як повідомляють місцеві пабліки, незважаючи на карантин, 25 квітня на базарі відкрився м'ясний корпус та кілька продуктових магазинів, але після 16:00 все знову закрили.
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Підприємці очікували почути зрозумілих правил роботи.
У підсумку продавцям дозволили торгівлю в м'ясному корпусі, проте необхідно дотримуватися масочного режиму і дистанції.
Нагадаємо, що раніше під тиском Офісу Президента одеський мер Геннадій Труханов все таки вирішив закрити всі міські ринки, а заодно і кладовища.
Всі базари будуть закрити до дати, яка буде визначена на всеукраїнському рівні. При цьому вчора вже закрилися Новий ринок і Київський.
Також комісія постановила закрити одеські цвинтаря на поминальні дні і перенести пов'язані з цими днями заходи на Троїцьку поминальну суботу 6 червня.
Станом на ранок 27 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 240 випадків захворювання.
Відзначається, що добу число інфікованих зросла на 20 осіб, а за тиждень на 100 чоловік.
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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.
Також Politeka писала, що Одесу сколихнуло потрійне землетрус, мешканці діляться пережитим.