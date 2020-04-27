Охорона їх не пускала

Новий протест на тлі карантину спалахнув в Одесі

В цей раз близько сотні підприємців штурмували «Новий ринок», вони взяли його в облогу і вимагали зустрічі з керівництвом.

Як з'ясувалося, охорона ринку не пускала їх на робочі місця.

Як повідомляють місцеві пабліки, незважаючи на карантин, 25 квітня на базарі відкрився м'ясний корпус та кілька продуктових магазинів, але після 16:00 все знову закрили.

Підприємці очікували почути зрозумілих правил роботи.

У підсумку продавцям дозволили торгівлю в м'ясному корпусі, проте необхідно дотримуватися масочного режиму і дистанції.

Нагадаємо, що раніше під тиском Офісу Президента одеський мер Геннадій Труханов все таки вирішив закрити всі міські ринки, а заодно і кладовища.

Всі базари будуть закрити до дати, яка буде визначена на всеукраїнському рівні. При цьому вчора вже закрилися Новий ринок і Київський.

Також комісія постановила закрити одеські цвинтаря на поминальні дні і перенести пов'язані з цими днями заходи на Троїцьку поминальну суботу 6 червня.

Станом на ранок 27 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 240 випадків захворювання.

Відзначається, що добу число інфікованих зросла на 20 осіб, а за тиждень на 100 чоловік.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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