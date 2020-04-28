Поки більша частина ринків закрита на карантин в Одесі процвітає стихійна торгівля

Відповідні знімки оприлюднили місцеві ЗМІ.

зокрема, в районі Черьомушок функціонують міні - ринки на перетині вулиць Іцхака Рабіна і Генерала Петрова, біля Будинку меблів та квітковий ринок на Генерала Петрова.

Звернемо увагу, що про дотримання санітарних норм мови не йде. Багато продавців навіть не надягають звичайні медичні маски і рукавички.

Зазначимо, що вже завтра в Україні відкриють продовольчі ринки. На такий крок вирішила піти українська влада після хвилі протестів, які спалахнули по всіх областях.

У прес-службі президента заявили, що 29 квітня Кабінет міністрів прийме рішення відкрити 280 продовольчих ринків по всій країні вже до кінця тижня.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. Вирусутомил не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - сказав Шмигаль.

Як відомо, в Одесі близько сотні підприємців штурмували «Новий ринок», вони взяли його в облогу і вимагали зустрічі з керівництвом.

Як виявилося, охорона ринку не пускала їх на робочі місця. Підприємці очікували почути зрозумілих правил роботи.

У підсумку продавцям дозволили торгівлю в м'ясному корпусі, проте необхідно дотримуватися масковий режим та дистанцію.

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