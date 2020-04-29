В Одеській області перукар, який проігнорував сувору карантинну заборону, нарвався на дуже великі неприємності

Про це інформує Politeka.net.

Багато жителів змушені під час карантину не відвідувати кафе і кінотеатри, відкласти поїздку, але вважають за краще і далі наводити красу.

При цьому багато власників салонів охоче йдуть назустріч своїм клієнтам, щоправда тепер їх діяльність карається законом.

зокрема, Ізраїльський суд Одеської області оштрафував на 17 тисяч гривень перукаря, яка працювала під час карантину. Про це стало відомо з судового реєстру.

15 квітня барменша з Одеської області прийшла в салон, щоб зробити манікюр і підстригтися. Надані послуги клієнтка отримала, а потім пішла в поліцію і «настучала» на майстра, приклавши фотографії, на яких демонструється, що вхідні двері перукарні відкрита итуда пускають всіх бажаючих.

На суді перукар свою провину визнала частково, заявивши, що надала послуги тільки самим співробітникам салону. Тим не менш суддя наклав на обвинувачену штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів. а також змусила виплатити 420,2 грн судового збору.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.

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