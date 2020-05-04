Одесити, не дивлячись на заклики влади залишатися вдома на травневі свята, не послухалися і самовільно вирішили припинити карантин

Відповідними кадрами рясніє інтернет, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити курортний район міста - Аркадію. Судячи з відеоролика, про карантин тут не чули.

Маса людей ходить по вулицях без масок, дистанцію ніхто не дотримується. Незважаючи на заборону працюють кафе, продають каву на винос, грають діти – загалом життя кипить і ніхто не готовий заради здоров'я самоізолюватися.

Нагадаємо, що згідно з карантинним вимогам влади, на вулиці можна перебувати тільки по двоє, дотримуватися дистанції, мати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори. Але судячи з усього, одесити про цих правилах геть забули, адже головною умовою початку зняття обмежувальних заходів чиновники назвали сприятливу епідеміологічну ситуацію.

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