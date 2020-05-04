Скасовувати карантин в Одеському регіоні поки не будуть

Одеська область вирвалася в лідери за кількістю нових випадків китайської зарази

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, останнім часом найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 виявляли в Чернівецькій області, проте 2 травня ситуація змінилася і в лідери вийшла Одещина, передає Politeka.net.

Так, за даними МОЗ, на ранок 4 травня, в регіоні виявлено 18 випадків захворювання, при цьому 17 з них - в одному Подільському.

Всього в Одеській області 427 підтверджених випадків небезпечного вірусу. З них у Подільському - 195 осіб.

У цілому по Україні зафіксували 12 331 випадків. А це плюс 418 випадків за добу. З них 303 осіб померли, 1 619 пацієнтів одужали.

Наголошується, що в трійці лідерів, другий областю після Одещини, продовжує перебувати Чернівецька область, там виявили 73 нових хворих, і Тернопільщина, де виявили 45 нових випадків.

За словами губернатора Одеської області Максима Куцого, найбільше заражень зафіксували там, де місцева влада найменше дотримувалися карантину і несерйозно сприймали загрозу епідемії.

«При таких умовах, говорити про пом'якшення карантину – рано», - заявив він.

А тим часом, багато одесити, не дивлячись на заклики влади залишатися вдома, не послухалися і самовільно вирішили припинити карантин.

Зокрема, курортний район міста - Аркадія на травневі свята був забитий відпочиваючими без масок. Крім того, працювали магазини і кафе.

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