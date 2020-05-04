Новий тиждень принесе в Одесу і область дощі з грозами, а також кліматичне літо

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення синоптиків.

За їх даними, вже в найближчі дні істотно зросте кількість опадів у місті, дощі будуть тривалими і, можливо, з грозами.

Також з приходом нового циклону в Одесі настане кліматичне літо. Це означає, що середньодобова температура повітря вище 15 градусів тепла.

Так, у понеділок, 4 травня, весь день над містом буде панувати сонце. Опадів синоптики не прогнозують.

Температура повітря складе +11 +20 градусів.

У вівторок, 5 травня, небо в Одесі затягнеться хмарами і піде дощ, який у другій половині дня перетвориться у зливу. Можливі грози.

Температура повітря на термометрах покаже +13 +20 градусів.

У середу, 6 травня, в місті будуть лити сильні дощі. Температура повітря різко впаде і складе +14 градусів. Вітер західний 5,4-2,9 метрів в секунду.

У четвер, 7 травня, весь день буде хмарно. У другій половині дня, за даними метеорологів, почнеться дрібний дощ. Температура повітря ще трохи впаде до 8 градусів. Вдень +14.

У п'ятницю, 8 травня, у місті буде ясно та сонячно, а місцями, можливо, пройде невеликий дощ. Температура повітря злетить 19 градусів тепла.

У суботу, 9 травня, вранці очікується ясна погода, а у другій половині дня на небі з'явиться хмарність. Місцями пройде дрібний і короткочасний дощ. Температура повітря продовжить рости. Термометри покажуть +12 +20 градусів.

У неділю, 10 травня, в Одесі буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний. Температура буде коливатися в межах +11 +20 градусів.

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