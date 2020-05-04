В Ізмаїлі під час масової перевірки китайський вірус виявили у двох поліцейських

Про це передає Politeka.net, з посиланням на видання Бессарабия.UA

Як стало відомо, два випадки зараження були зафіксовані у слідчих місцевого відділу поліції, вони навіть про це не здогадувалися.

Наголошується, що хвороба у правоохоронців протікає без явних симптомів. Вони знаходяться на самоізоляції вдома під наглядом сімейних лікарів.

Заступника мера Ізмаїла розповів, що кілька днів тому аналізи для ПЛР-тестування брали у багатьох співробітників поліції, однак причину для масової перевірки не уточнив. Тільки відомо, що в місті шукають ланцюжок зараження.

«В Ізмаїлі ланцюжка заражень досі не можуть встановити. Вогнища інфікування виникають, але їх першопричини з'ясувати не вдається, – повідомив він.

Також, за його словами, в середньому за добу з Ізмаїла в Одеський обласний лабораторний центр МОЗ направляються близько 40 зразків для тестування на вірус.

Нагадаємо, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю нових випадків китайської зарази.

Так, за даними МОЗ, на ранок 4 травня, в регіоні виявлено 18 випадків захворювання, при цьому 17 з них - в одному Подільському.

Всього в Одеській області 427 підтверджених випадків небезпечного вірусу. З них у Подільському - 195 осіб.

«При таких умовах, говорити про пом'якшення карантину – рано», - заявив губернатор Одеської області Куций Максим.

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