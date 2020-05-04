В мережі показали, що відбувається на Привозі, після того, як ринок відновив свою роботу

Відповідні знімки розмістило місцеве видання Ivasi News.

На фото видно, що незважаючи на те, що в Одеському регіоні вирує епідемія, на Привозі від покупців немає відбою. Одесити за звичкою, роблять базар.

Зараз ринок працює в звичайному режимі, але уздовж всіх торгових рядів, щоб перешкодити поширенню вірусу, протягнули харчову плівку. Це одесити взяли з властивим їм гумором.

"Намотана плівка додала трохи колориту нудним прилавків, ну а наявність у багатьох масок на подбородках надає впевненість, що ніяка зараза однозначно не пройде", – жартують покупці.

Нагадаємо, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю нових випадків китайської зарази.

Так, за даними МОЗ, на ранок 4 травня, в регіоні виявлено 18 випадків захворювання, при цьому 17 з них - в одному Подільську.

Всього в Одеській області 427 підтверджених випадків небезпечного вірусу. З них у Подільському - 195 осіб.

«При таких умовах, говорити про пом'якшення карантину – рано», - заявив губернатор Одеської області Куций Максим.

Раніше ми писали, мешканці Одеської області, не маючи можливості реалізовувати свій товар, просто його викинули.

Так, в лісопосадці була виявлена ціла купа свіжої редиски.

Відповідний знімок, який був зроблений у Овідіопольському районі розмістили в мережі.

Як відомо, цей район славиться своїми теплицями і хорошими врожаями овочів.

Нагадаємо, під Одесою виявлено дерево, якому 400 років, дивовижні кадри

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

Також Politeka писала, що китайський вірус атакував поліцейських в Одеській області: "почалися масові перевірки"