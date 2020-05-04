В Одесі водії влаштували карантинний протест

Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько півсотні активістів протестували проти забудови одеського узбережжя. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На капоти авто громадські почепили червоні стрічки і плакати з вимогами припинити знищення зелених та рекреаційних зон поблизу Чорного моря. За їх словами, під час карантину швидкість забудови одеських схилів і пляжів пожвавилася.

Автопикет проїхався вздовж схилів від Дачі Ковалевського до 10-ї станції Великого Фонтану, які зараз активно забудовують.

Після цього протестувальники попрямувала у бік Гагарінського плато.

Також пікетувальники три рази їздили навколо площі 10 квітня з увімкненими сигналами. Такими чином вони попереджали мера Одеси Генадія Труханова, який живе поблизу.

А після цього вирушили під стіни ОДА та прокуратури.

Раніше ми писали, під шумок карантину в Одесі продовжують пиляти дерева в прибережній зоні.

Черговий варварський випадок зафіксували в парку «Юність».

Так, в ніч на четвер, 23 квітня, в цьому парку були спиляні три здорові дерева. Одесити проживають неподалік виявили пеньки лише вранці. Крім того, люди помітили, що ще два дерева надпилены.

На місце була викликана поліція і написано дві заяви про незаконні спилі.

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