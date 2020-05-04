В Одесі водії влаштували карантинний протест
Як повідомляють місцеві
На капоти авто громадські почепили червоні стрічки і плакати з вимогами припинити знищення зелених та рекреаційних зон поблизу Чорного моря. За їх словами, під час карантину швидкість забудови одеських схилів і пляжів пожвавилася.
Автопикет проїхався вздовж схилів від Дачі Ковалевського до 10-ї станції Великого Фонтану, які зараз активно забудовують.
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Після цього протестувальники попрямувала у бік Гагарінського плато.
Також пікетувальники три рази їздили навколо площі 10 квітня з увімкненими сигналами. Такими чином вони попереджали мера Одеси Генадія Труханова, який живе поблизу.
А після цього вирушили під стіни ОДА та прокуратури.
Раніше ми писали, під шумок карантину в Одесі продовжують пиляти дерева в прибережній зоні.
Черговий варварський випадок зафіксували в парку «Юність».
Так, в ніч на четвер, 23 квітня, в цьому парку були спиляні три здорові дерева. Одесити проживають неподалік виявили пеньки лише вранці. Крім того, люди помітили, що ще два дерева надпилены.
На місце була викликана поліція і написано дві заяви про незаконні спилі.
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