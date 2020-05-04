У понеділок, 4 травня, по Одесі оголошено штормове попередження

Про погіршення погоди жителів попередили синоптики Укргідрометцентру, передає Politeka.net

За їх даними, 4 травня в Одесі обіцяють грозу, град і шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 м/с.

Такі погодні умови відповідають «жовтому» рівнем небезпеки.

У зв'язку з цим, з одеситів попередили бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Раніше ми писали, що зливи з грозами накриють Одесу.

Вже в найближчі дні істотно зросте кількість опадів у місті, дощі будуть тривалими і, можливо, з грозами.

Крім того, з приходом нового циклону в Одесі настане кліматичне літо. Це означає, що середньодобова температура повітря вище 15 градусів тепла.

Також ми вже писали, до 90% урожаю загине на півдні регіону внаслідок аномальної посухи.

Таку заяву зробив голова облради Сергій Паращенко під час візиту в Ренійський район.

«Регіон, який протягом багатьох років був лідером по вирощуванню ячменю, озимого ріпаку та гороху, сьогодні зіткнувся з втратою від 75 до 90 відсотків врожаю», - заявив він.

У зв'язку з цим облрада підготував ще одне звернення до центральних органів влади щодо негайного реагування на ситуацію аграрному секторі.

Нагадаємо, буря несеться в Одеську область: синоптики попередили про небезпеку

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