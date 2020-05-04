В Україні карантин продовжили до 22 травня, проте з 11 травня почнуть пом'якшувати деякі обмеження
Таке рішення затвердив Кабінет міністрів у понеділок, 4 травня, передає Politeka.net.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 11 травня зможуть відновити роботу:
- відкриття парків, скверів та зон відпочинку
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- дозвіл на торгівлю товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, які розташовані в окремих приміщеннях (а саме текстилю, металевих виробів, килимів, элекроники, меблів). При цьому торгово-розважальні центри залишаються закритими;
- відкриття перукарень та салонів краси, манікюрних салонів;
- відкриття магазинів дитячого одягу та взуття;
- відновлення діяльності тих суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів;
- дозвіл общепитам реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень «через віконце» самовивозу. Допустять роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом і зареєстрованих як оператори потужності;
- дозвіл на роботу музеїв і бібліотек;
- відкриття сервісів побутової техніки;
- відкриття стоматологією. Крім того, в цілому в медичній сфері планові операції повертають у звичайний ритм вже з 5 травня;
- дозвіл на роботу адвокатів, аудиторів і нотаріусів.
«Ми зібралися сьогодні з прохання бізнесу, щоб вони могли підготуватися до роботі: закупити продукти, записати людей салони краси т. п. Ми оприлюднимо прийняту постанову і все підприємці зможуть побачити, які послаблення і в яких сферах чекають на бізнес з 11 травня», — зазначив Шмигаль.
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