Планують у 2025 році

В найближчому майбутньому в Одеській області може з'явиться нове курорне місто

Його планують побудувати на піщаній косі між двома заповідниками — НВП «Тузлівський лимани» та Дунайський біосферний заповідник. Як передає Politeka.net, про це розповів член туристичного ради при Одеській ОДА Фазіль Аскеров на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, курорт під назвою «Дунайя» знаходиться між озером Сасик і Чорним морем. Під забудову потраплять незаймані місця площею 500 гектарів на косі, довжиною понад 10 кілометрів.

Це буде не просто морський курорт, а працюючий цілий рік комплекс готелів з казино (гемблінг зоною). Всього планують побудувати там 80 готелів.

Фазіл уточнив, що саме про це курорті йшла мова на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) під час виступу президента Зеленського.

«Це буде абсолютно нове місто, з нуля, — сказав тоді Володимир Зеленський.

А тим часом, багато одесити, не дивлячись на заклики влади залишатися вдома, не послухалися і самовільно вирішили припинити карантин.

Зокрема, курортний район міста - Аркадія на травневі свята був забитий відпочиваючими без масок. Крім того, працювали магазини і кафе.

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