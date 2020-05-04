В найближчому майбутньому в Одеській області може з'явиться нове курорне місто

Його планують побудувати  на піщаній косі між двома заповідниками — НВП «Тузлівський лимани» та Дунайський біосферний заповідник. Як передає Politeka.net, про  це розповів  член туристичного ради при Одеській ОДА Фазіль Аскеров на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, курорт під назвою «Дунайя» знаходиться між озером Сасик і Чорним морем. Під забудову потраплять незаймані місця площею 500 гектарів на косі, довжиною понад 10 кілометрів.

Це буде не просто морський курорт, а працюючий цілий рік комплекс готелів з казино (гемблінг зоною). Всього планують побудувати там 80 готелів.

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Фазіл уточнив, що саме про це курорті йшла мова на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) під час виступу президента Зеленського.

 «Це буде абсолютно нове місто, з нуля, — сказав тоді Володимир Зеленський.

А тим часом, багато  одесити, не дивлячись на заклики влади залишатися вдома, не послухалися і самовільно вирішили припинити карантин.

Зокрема, курортний район міста - Аркадія на травневі свята був забитий відпочиваючими без масок. Крім того, працювали магазини і кафе.

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