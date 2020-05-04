Спалах китайського вірусу зафіксували у ромському таборі в селі Нерубайське, що під Одесою

Таку заяву зробила під час брифінгу голова облздраву Наталія Одарий-Захарьєва, передає Politeka.net

За словами чиновниці, в цьому таборі проживає близько 650 осіб, 350 з яких – діти. Зараз туди направлені фахівці, які проводять масове тестування людей.

«За станом на сьогоднішній день у таборі зафіксовано 11 випадків вірусу, з них п'ятеро дітей, двоє літніх, одна людина госпіталізована», - повідомила глава облздраву.

У зв'язку з загрозою поширення інфекції 2 травня було вирішено встановити спеціальні пости по вулицях, щоб обмежити пересування потенційно хворих. Зібрано 30 аналізів. Планують провести дослідження у кожному з 100 будинків.

"Ситуація стабільна і на зустрічі з бароном досягли угоди, і в підсумку вони не намагаються покинути табір", — зазначила чиновниця і додала, що якщо заходів буде недостатньо — то в населений пункт введуть Нацгвардію.

Нагадаємо, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю нових випадків китайської зарази.

Так, за даними МОЗ, на ранок 4 травня, в регіоні виявлено 18 випадків захворювання, при цьому 17 з них - в одному Подільському.

Всього в Одеській області 427 підтверджених випадків небезпечного вірусу. З них у Подільському - 195 осіб.

«При таких умовах, говорити про пом'якшення карантину – рано», - заявив губернатор Одеської області Куций Максим.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня

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