У вівторок, 5 травня в Одесі буде йти дощ, місцями зливи

З новим прогнозом погоди жителів ознайомив сайт Sinoptik, передає Politeka.net.

Хмари закриють небо вже вранці та протримаються в Одесі весь день, розсіявшись тільки до вечора. Метеорологи прогнозують сильний дощ з грозою. Вітер північно-західний.

У цей день температура повітря зранку буде 12-17 градусів тепла, вдень 19-20 градусів, а ввечері стовпчики термометрів покажуть 16-19 градусів тепла.

Тиск 752-751 мм. Вологість складе 91-70%

В Одеській області - мінлива хмарність. Сильний дощ, вдень місцями дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11 °С тепла, вдень 15-20 °C

Раніше ми писали, вже в найближчі дні істотно зросте кількість опадів у місті, дощі будуть тривалими і, можливо, з грозами.

Також з приходом нового циклону в Одесі настане кліматичне літо. Це означає, що середньодобова температура повітря вище 15 градусів тепла.

Також ми повідомляли, на Україну обрушиться спека у травні. Приблизно 8-10 травня температура в Україні зросте до 27-30 градусів тепла. Такий прогноз озвучив відомий народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, опадів практично не буде, що призведе до посухи. Дощі можна чекати тільки на початку та в кінці місяця. При цьому в кінці місяця очікуються справжні зливи при високій температурі повітря.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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