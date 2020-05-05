Під Одесою два військових офіцера побили чоловіка і викрали його автомобіль

Інцидент стався біля однієї з військових частин поблизу Одеси, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.

Повідомляється, що лейтенанти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку побили, а потім силою відібрали у місцевого жителя ключі від автомобіля Audi.

Поліція розшукала авто в той же день на вулиці Марсельської, а ввечері офіцерів затримали.

Підозрюваних відправили на гаупвахта на два місяці. Запобіжний захід затвердив Комінтернівський районний суд під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

За даними місцевих ЗМІ, потерпілим виявився військовослужбовець контрактної служби Віктор К., який був на чергуванні. Його госпіталізували з політравмою у військовий госпіталь.

За викрадення зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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За даними прес-служби, у військовослужбовця Одеського гарнізону лабораторно підтвердили небезпечний вірус.

Хворий з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом «пневмонія».

Відзначається, що стан військового — середнього ступеня тяжкості.

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