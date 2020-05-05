Люди засмагають, як влітку

Незважаючи на карантин і хмарне небо, багато одеситів висунулися на море, щоб позасмагати

Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ .

Деякі жителі Одеси давно ігнорую карантинні заходи і виходять гуляти до моря. Діти грають в піску, деякі вигулюють тварин, люди спілкуються компаніями, незважаючи на заборону на відвідування пляжів.

У понеділок, 4 травня, погода видалася спекотна і одесити вирішили відкрити пляжний сезон.

Зокрема, на Собачому пляжі було багатолюдно.

Люди в купальниках далеко не все строго дотримують дистанцію, розстилаючи підстилки в 2-3 метра від інших відпочиваючих.

Деякі, як влітку грали в м'яч. Діти будували замки з піску і навіть заходили в воду.

Щоправда, охочих скупатися помічено не було. І не дивно, морська вода становила всього +12 градусів.

А тим часом метеорологи зробили прогноз на вівторок, 5 травня, в Одесі.

За їх даними, буде йти дощ, місцями зливи. Вітер північно-західний.

Температура повітря зранку буде 12-17 градусів тепла, вдень 19-20 градусів, а ввечері стовпчики термометрів покажуть 16-19 градусів тепла.

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