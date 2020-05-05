В Одесі карантин ще не закінчився, а комунальні служби вимагають погасити заборгованості, інакше будуть відключати

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням епідемії, і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Проте, комунальники з «Інфоксводоканалу» розвісили у під'їздах одеських будинків повідомлення з вимогою погасити заборгованість за водопостачання, інакше будуть відключати, пишуть місцеві ЗМІ.

«Філія «Інфоксводоканал» нагадує Вам, що до 20-го числа необхідно сплатити заборгованість. У Оголошеного карантину є період початку і кінця! Після закінчення карантину, до споживачів-боржників, у яких борг більше 2-х місяців будуть застосовуватися заходи по обмеженню водопостачання і всі заходи, згідно чинного законодавства, - говориться в оголошенні.

Також вони не забули згадати і сумі повторного підключення до водопостачання. Вона складає 3 100 гривень.

- відкриття парків, скверів та зон відпочинку

- дозвіл на торгівлю товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, які розташовані в окремих приміщеннях (а саме текстилю, металевих виробів, килимів, элекроники, меблів). При цьому торгово-розважальні центри залишаються закритими;

- відкриття перукарень та салонів краси, манікюрних салонів;

- відкриття магазинів дитячого одягу та взуття;

- відновлення діяльності тих суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів;

- дозвіл общепитам реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень «через віконце» самовивозу. Допустять роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом і зареєстрованих як оператори потужності;

- дозвіл на роботу музеїв і бібліотек;

- відкриття сервісів побутової техніки;

- відкриття стоматологією. Крім того, в цілому в медичній сфері планові операції повертають у звичайний ритм вже з 5 травня;

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