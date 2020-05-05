Було написано заяву в поліцію

В Одесі активісти стверджують, що викрили наркопритон, тому розгромили його

Про це повідомляє місцеве видання odessa.online .

За словами відомого громадського активіста Дем'яна Ганула, він знаходиться на вулиці Лейтенанта Шмідта, куди 5 травня завітали активісти.

«Ми приїхали сюди вчора, але офіс був закритий, а в сусідньому кіоску нам підтвердили, що тут знаходиться наркопритон. Сьогодні ми прибули на місце і викликали поліцію», — розповів Ганул.

На місці знаходився працівник, який відмовився представлятися. Чоловік заявив, що тут знаходиться наркологічний центр, в якому наркозалежним надається платна медична допомога.

«Ми тільки виписуємо рецепти і всі дозвільні документи у нас є», — повідомив представник фірми.

Наголошується, що активісти написали заяву в поліцію.

Раніше ми писали, під Одесою два військових офіцера побили чоловіка і викрали його автомобіль.

Інцидент стався біля однієї з військових частин поблизу Одеси.

Лейтенанти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку побили, а потім силою відібрали у місцевого жителя ключі від автомобіля Audi.

Поліція розшукала авто в той же день на вулиці Марсельської, а ввечері офіцерів затримали.

Підозрюваних відправили на гаупвахта на два місяці. Запобіжний захід затвердив Комінтернівський районний суд під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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