В Одесі активісти стверджують, що викрили наркопритон, тому розгромили його

Про це повідомляє місцеве видання odessa.online.

За словами відомого громадського активіста Дем'яна Ганула, він знаходиться на вулиці Лейтенанта Шмідта, куди 5 травня завітали активісти.

«Ми приїхали сюди вчора, але офіс був закритий, а в сусідньому кіоску нам підтвердили, що тут знаходиться наркопритон. Сьогодні ми прибули на місце і викликали поліцію», — розповів  Ганул.

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На місці знаходився працівник, який відмовився представлятися. Чоловік заявив, що  тут знаходиться наркологічний центр, в якому наркозалежним надається платна медична допомога.

«Ми тільки виписуємо рецепти і всі дозвільні документи у нас є», — повідомив представник фірми.

Наголошується, що активісти написали  заяву в поліцію.
Раніше ми писали, під Одесою два військових офіцера побили чоловіка і викрали його автомобіль.

Інцидент стався біля однієї з військових частин поблизу Одеси.
Лейтенанти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку побили, а потім силою відібрали у місцевого жителя ключі від автомобіля Audi.

Поліція розшукала авто в той же день на вулиці Марсельської, а ввечері офіцерів затримали.

Підозрюваних відправили на гаупвахта на два місяці. Запобіжний захід затвердив Комінтернівський районний суд під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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