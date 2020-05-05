У середу, 6 травня, синоптики прогнозують в Одесі дощ з грозою

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Цей день в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора. Вдень та увечері буде йти дрібний дощ, який поступово посилиться.

Вітер західний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-17 м/с.

Температура вночі 11-13 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 13-14 °C

В Одеській області - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів,

вранці і вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями під час грози шквал 15-17 м/с.

Температура вночі 8-13 °С, вдень 13-18 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Раніше ми писали, після найсильнішої посухи Одеську область затопило зливами.

Найбільше постраждало село Виноградівка в Болградському районі. Знімки наслідків негоди оприлюднили представники місцевої райадміністрації в Фейсбуці.

Потужна стихія вирувала у понеділок ввечері, 4 травня.

Буревій повалив дерева і пошкодив конструкції мостів. А з-за злив виявилися підтоплені будинки і розмиті дороги.

Наголошується, що рятувальники ДСНС з допомогою пожежного автомобіля відкачували воду із затоплених підвалів сільських будинків.

У вівторок, 5 травня, до ліквідації наслідків стихійного лиха пообіцяли залучити військових, сільськогосподарські установи і “Міськводоканал”. На вулиці випустять техніку, яка допоможе їх розчистити.

Нагадаємо, злива з градом обрушився на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди

Як повідомляла Politeka, стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости: кадри наслідків

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