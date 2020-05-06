В порту «Південний» судно розлило кілька тонн пальмової олії

Державна екологічна інспекція України встановила факт забруднення внутрішніх морських вод України в акваторії порту Південний в результаті скидання пальмової олії з теплохода. Збитки оцінено в 2,4 млн доларів, передає 048.ua.

Про це повідомив керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook.

"30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. В результаті аварії стався скид пальмової олії з судна Stavander (прапор Tuvalu) в морському порту Південний», - зазначив Фірсов.

За даними АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, становить 8 тис. 437 кг. А сума збитків - 2 млн 416 тис. 557 доларів.

"І ця погань потім осідає в організмах українців", " Минув тиждень і про це тільки що заявили. офігєть", - пишуть обурені українці в комментарях під публікацією.

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В прес-службі КП "Одесміськелектротранс" прояснили ситуацію.

«Все це відбулося в районі 12 години дня. Справа в тому, що в тролейбусі були зайняті всі 10 місць, допущених нормами карантину. Роздратовані на це люди намагалися перекрити дорогу, але все закінчилося через кілька хвилин. Тролейбус поїхав далі по маршруту, - повідомили працівники.

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