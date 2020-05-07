Люди і так не особливо напружувалися в Одесі

В Одесі карантин фактично завершено і місцеві влада готуються до відкриття туристичного сезону

Таку заяву зробив одеський мер Геннадій Труханов в інтерв'ю виданню « Страна ».

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.

За словами Труханова, що залишилися обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.

«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.

Не секрет, що багато одеситів давно ігнорую карантинні заходи і виходять гуляти до моря. Діти грають в піску, деякі вигулюють тварин, люди спілкуються компаніями, незважаючи на заборону на відвідування пляжів.

У понеділок, 4 травня, погода видалася спекотна і одесити вирішили відкрити пляжний сезон.

Також ми писали, одесити, не дивлячись на заклики влади залишатися вдома на травневі свята, не послухалися і самовільно вирішили припинити карантин.

Маса людей ходила по вулицях без масок, дистанцію ніхто не дотримувався. Незважаючи на заборону в місті працюють кафе, продають каву на винос, грають діти – загалом життя кипить і ніхто не готовий заради здоров'я самоізолюватися.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня

Як повідомляла Politeka, гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото

Також Politeka писала, що у мережі показали, що відбувається на одеському ринку після штурму: "режим супермаркету", фото