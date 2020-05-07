На Одещині безвісти зникла 14-річна Нєдова Аліна

Про зникнення дівчинки повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

6 травня поточного року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася мешканка села Роксолани у Овідіопольському районі. Про зникнення дочки в поліцію повідомили її родичі.

Прикмети Аліни: зріст близько 160 см, худорлява, волосся темно-русяве коротке хвилясте.

Особливі прикмети: на зубах брекети.

Була одягнена: сливова безрукавка, сірий светр з жовтими і зеленими смужками, сині джинси, джинсові кеди.

Поліція переконливо просить всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваної, повідомити Овідіопольське ВП за телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або або на спецлінію «102».

Про ще одне зникнення ми повідомляли раніше.

В Тарутинському районі поліція розшукує 16-річного жителя села Лужники Новосельчана Олександра.

Відомо, що підліток пішов з дому ще 26 квітня і досі не повернувся до рідних.

Сашко худорлявої статури, зріст 160 см, очі блакитні, волосся русяве.

Був одягнений: чорна куртка, чорні штани.

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