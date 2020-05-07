На Одещині безвісти зникла 14-річна Нєдова Аліна
Про зникнення дівчинки повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net
6 травня поточного року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася мешканка села Роксолани у Овідіопольському районі. Про зникнення дочки в поліцію повідомили її родичі.
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Прикмети Аліни: зріст близько 160 см, худорлява, волосся темно-русяве коротке хвилясте.
Особливі прикмети: на зубах брекети.
Була одягнена: сливова безрукавка, сірий светр з жовтими і зеленими смужками, сині джинси, джинсові кеди.
Поліція переконливо просить всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження розшукуваної, повідомити Овідіопольське ВП за телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або або на спецлінію «102».
Про ще одне зникнення ми повідомляли раніше.
В Тарутинському районі поліція розшукує 16-річного жителя села Лужники Новосельчана Олександра.
Відомо, що підліток пішов з дому ще 26 квітня і досі не повернувся до рідних.
Сашко худорлявої статури, зріст 160 см, очі блакитні, волосся русяве.
Був одягнений: чорна куртка, чорні штани.
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