В одному з районів Одеської області була оголошена надзвичайна ситуація на тлі загибелі врожаю

Відповідне рішення було прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 5 травня, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

Мова йде про Білгород-Дністровській район.

"Через масову загибеліьврожаю на полях аграрних підприємств Білгород-Дністровського району, яка сталася внаслідок зниження температури повітря до -12 °C з 23 березня по 2 квітня, Білгород-Дністровський район оголошений зоною надзвичайної ситуації", - заявив заступник голови РДА Олексій Світенко.

Він зазначив, що ця НС регіонального рівня.

«Своїм рішенням ввели цю ситуацію, як масове пошкодження та загибель посівів сільськогосподарських культур незібраного врожаю внаслідок небезпечних природних гідрометеорологічних явищ не менш ніж 1 тис. гектар», - повідомив заступник.

Сьогодні сільгосппідприємства району передали до Білгород-Дністровської РДА інформацію про площі загибелі врожаю. Всі дані узагальнили і передали в Одесу.

А тим часом синоптики повідомили, яка погода очікує на Одесу і область 7 травня.

У місті прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквали 15-18 м/с.

Температура вночі 6-8 °С, вдень 13-15 °C

Температура морської води 12-13 °C

Одеській області - мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза, вдень град.

Вітер західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями під час грози шквали 15-18 м/с. Температура вночі 4-9 °С, вдень 13-18 °C

На автодорогах області видимість під час дощу місцями 2-4 км.

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