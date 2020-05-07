В Одеській області виявлено велике число людей, заражених китайським вірусом, у яких болячка протікає без симптомів

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук губернатор Одеської області Максим Куций, передає Politeka.net

За його словами, 55 виявлених у Подільському за добу інфікованих хворіють безсимптомно або в легкій формі. При цьому в цьому місті інфекція виявлена у 280 чоловік.

«Це втричі більше, ніж в Одесі», - зазначив Максим Куций.

«Тому послаблювати стандарти профілактики і санітарних норм - не можна. Якщо їх системно порушувати - кількість нових випадків може стрімко зрости», - додав він.

Всього по Одеській області лабораторно підтверджено 63 випадки, а за весь час – 568.

«Ми всі чекаємо завершення карантину, але кожному необхідно і надалі використовувати засоби індивідуального захисту, тримати дистанцію і дотримуватися рекомендації Міністерство охорони здоров'я України», - нагадав губернатор.

Незважаючи на залякування губернатора, мер Геннадій Труханов заявив, що в Одесі карантин фактично завершено і місцева влада готується до відкриття туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.

За словами Труханова, обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.

«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.

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