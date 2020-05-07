Проливний дощ, якого всі так довго чекали, наробив чимало лиха в Одеській області

Так, наприклад, в результаті потужноі зливи і прориву трубопровідної мережі піднялися ґрунтові води, і підтопило будівлю дитячого садка.

НП сталася 6 травня в місті Балта, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Повідомляється, що для відкачування води залучились рятувальників, так як виникла загроза виходу з ладу електричних комунікацій, розташованих у підвальному приміщенні, і порушення нормальних умов функціонування закладів.

«За допомогою пожежно-технічного обладнання та мотопомпи відкочено 420 кубометрів води», - повідомили у відомстві.

Раніше ми вже писали, як Одеську область затопило зливами, при цьому найбільше постраждало село Виноградівка в Болградському районі.

Потужна стихія вирувала у понеділок ввечері, 4 травня.

Буревій повалив дерева і пошкодив конструкції мостів. А з-за злив виявилися підтоплені будинки і розмиті дороги.

Наголошується, що рятувальники ДСНС з допомогою пожежного автомобіля відкачували воду із затоплених підвалів сільських будинків.

А тим часом синоптики повідомили, яка погода очікує на Одесу і область 7 травня.

У місті прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквали 15-18 м/с.

Температура вночі 6-8 °С, вдень 13-15 °C

Температура морської води 12-13 °C В Одеській області - мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза, вдень град.

Вітер західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями під час грози шквали 15-18 м/с. Температура вночі 4-9 °С, вдень 13-18 °C

На автодорогах області видимість під час дощу місцями 2-4 км. Нагадаємо, злива з градом обрушилася на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди

Як повідомляла Politeka, стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости: кадри наслідків

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