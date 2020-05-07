В соцмережах бурхливо обговорюють слова мера Геннадія Труханова про завершення карантину в Одесі
В інтерв'ю одному українському виданню Труханів заявив, що карантин в Одесі вже фактично завершений і місцева влада готуються до відкриття туристичного сезону, передає Politeka.net.
«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.
В коментарях багатьох користувачів обурили слова мера. Люди нагадали, що в Одесі закрито всі заклади громадського харчування, школи і Вузи, не ходять маршрутки, а мешканці зобов'язані сидіти по домівках без роботи. Деякі підтримали Труханова, але закликали швидше пустити громадський транспорт, так як жителям з передмістя нічим добиратися на роботу.
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Знайшлися і такі, хто вважав, що карантину в Одесі не було зовсім, назвавши все, що відбувається пародією.
«Що за маячня . Магазини промтоварів закриті , кафе і ресторани закриті, театри, музеї , школи , інститути - все ЗАКРИТО. Тисячі городян сидять вдома без роботи. Може Труханів живе в іншому місті»,
«тобто Те, що кількість хворих по нашій області зростає, нікого не бентежить?»,
«тобто Трухлявий, як мер міста визнав, що він не впорався зі своїми обов'язками. Так може йому з гумором чоботом під зад з посади мера?»,
«Цікаво про кого він? Кому смішно?»,
«Отже, раз не дотримувалися де штрафи і в першу чергу поповнення казни від мера!!!»,
«Потрусити його за законом»,
«Відкривайте, всі бігом на пляжі, кав'ярні, а потім кайф в шпиталях»,
«Пора закінчувати з карантином . Люди без роботи , дітей дівати нікуди , а вони їсти хочуть . Треба так , як у Черкасах за Мера усе місто пішов молодці !!!»,
«Подумайте про людей які живуть у передмісті і працюють в Одесі, їм нічим добиратися пустіть електричку ,всі хочуть їсти»,- пишуть в мережі.
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