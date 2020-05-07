В Одесі придумали, як боротися з тими, хто влаштовує стихійні звалища по всьому місту
Подробиці повідомив директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман на своїй сторінці в Фейсбук. передає Politeka.net.
Зокрема, комунальники почали обладнати місця утворення звалищ не тільки інформаційними табличками, але і почали встановлювати камери відеоспостереження.
Жеман зазначив, що установка спостереження допоможе виявити порушників, які викидають сміття та побутові відходи в заборонених місцях, створюючи стихійні сміттєзвалища.
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«Тепер будемо знати «героїв» в обличчя! Давайте прищеплювати в місті культуру поводження з побутовими відходами, навчимося викидати сміття у встановлених місцях - зробимо Одесу чистіше, а праця двірника легше!», - повідомив голова одеського ЖКГ.
Раніше ми писали, в порту «Південний» судно разлило кілька тонн пальмової олії
Державна екологічна інспекція України встановила факт забруднення внутрішніх морських вод України в акваторії порту Південний в результаті скидання пальмової олії з теплохода. Збитки оцінено в 2,4 млн доларів. Про це повідомив керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook.
"30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. В результаті аварії стався скид пальмової олії з судна Stavander (прапор Tuvalu) в морському порту Південний», - зазначив Фірсов.
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