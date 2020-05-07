В Одесу прибув спецлітак з військовими із зони проведення ООС на Донбасі
12 поранених бійців доставили 7 травня. Про це повідомив на сторінці у Фейсбуці волонтер Андрій Танцюра, передає Politeka.net.
«Доставили 12 дітей, з них 4 важких… Мінно-вибухові травми, поранення очей, грудної клітки…Соматичні хворі…», – написав він.
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Також волонтер зазначив, що бійців помістили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (411-ї госпіталь).
"Якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків і витратних матеріалів і передачі їх в госпіталь, пишіть мені в лічку і я всіляко посодействую Вам у Вашому бажанні! Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.", - повідомив Танцюра.
Раніше ми писали, китайський вірус пробрався в лави військовослужбовців Одеської області.
За даними прес-служби, у військовослужбовця Одеського гарнізону лабораторно підтвердили небезпечний вірус.
Хворий з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом «пневмонія».
Відзначається, що стан військового — середнього ступеня тяжкості.
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