Пошуки 14-річної Аліни Недовой не увінчалися успіхом, дитину знайшли без ознак життя

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Нагадаємо, в поліцію надійшло повідомлення про зникнення жительки села Роксолани Недової Аліни, 2006 року народження.

Як стало відомо, 6 травня дівчинка вийшла з дому і пропала. Поліція Овідіопольського району приступила до пошуків і сьогодні її тіло знайшли на березі Дністровського лиману.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчинки немає.

Однак на оприлюднених на знімках видно, що над берегом підноситься крутий схил. У той же час, у поліції поки не повідомляють про можливе падіння дитини з висоти.

Зазначається, що сім'я, у якій виховувалася дівчинка, в полі зору поліцейських раніше не потрапляла. За місцем проживання характеризується позитивно.

Тепер причини та обставини загибелі Аліни повинно встановить слідство, в тому числі, після отримання висновків судово-медичної експертизи.

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