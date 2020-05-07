Пошуки 14-річної Аліни Недовой не увінчалися успіхом, дитину знайшли без ознак життя
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net
Нагадаємо, в поліцію надійшло повідомлення про зникнення жительки села Роксолани Недової Аліни, 2006 року народження.
Як стало відомо, 6 травня дівчинка вийшла з дому і пропала. Поліція Овідіопольського району приступила до пошуків і сьогодні її тіло знайшли на березі Дністровського лиману.
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За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчинки немає.
Однак на оприлюднених на знімках видно, що над берегом підноситься крутий схил. У той же час, у поліції поки не повідомляють про можливе падіння дитини з висоти.
Зазначається, що сім'я, у якій виховувалася дівчинка, в полі зору поліцейських раніше не потрапляла. За місцем проживання характеризується позитивно.
Тепер причини та обставини загибелі Аліни повинно встановить слідство, в тому числі, після отримання висновків судово-медичної експертизи.
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