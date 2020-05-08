В п'ятницю, 8 травня, в Одесі буде хмарно і вітряно
З новим прогнозом погоди городян ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в Одесі погода буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ. До ранку він закінчиться і більше опадів не передбачається.
Вітер, за даними метеорологів, буде північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 16-18 °C
Температура морської води 11-12 °C
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В Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 14-19 °C
На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км
8 травня відзначається день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі говорили, що Марк відає ключами від дощів. «Якщо випаде у травні три дощу добрих, то і хліба буде на три роки повних». Якщо співочі птахи прилітають зграями — до теплого літа. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута — до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою — до негоди.
Раніше ми писали, чудові декоративні рослини зацвіли в Одесі на початку травня.
Це рідкісна для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.
З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.
Нагадаємо, злива з градом обрушилася на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди
Також Politeka писала, що в Одесі забили на карантин і кинулися відпочивати, відео: що відбувалося на травневі