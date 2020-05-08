В п'ятницю, 8 травня, в Одесі буде хмарно і вітряно

З новим прогнозом погоди городян ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в Одесі погода буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ. До ранку він закінчиться і більше опадів не передбачається.

Вітер, за даними метеорологів, буде північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 16-18 °C

Температура морської води 11-12 °C

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 14-19 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км

8 травня відзначається день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі говорили, що Марк відає ключами від дощів. «Якщо випаде у травні три дощу добрих, то і хліба буде на три роки повних». Якщо співочі птахи прилітають зграями — до теплого літа. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута — до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою — до негоди.

Раніше ми писали, чудові декоративні рослини зацвіли в Одесі на початку травня.

Це рідкісна для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.

З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.

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