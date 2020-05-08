У п'ятницю, 8 травня, багато одеситів проведуть цілий день без світла і води

Як передає Politeka.net, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт жителі 10 вулиць залишаться без води. Про це повідомили в прес-службі філії «Інфоксводоканал».

Зокрема, з 09:30 буде припинена подача води споживачам, які проживають за наступними адресами.

- Тираспольське шосе, 19-31,

- селище Дзержинського,

- Сільська вулиця,

- вулиця Олександра Блока,

- вулиця Марата,

- вулиця Літакова,

- вулиця Улітіна,

- вулиця Степана Разіна,

- вулиця Паралельна,

- вулиця Колійна.

Повернути водопостачання до квартир обіцяють в 20:00.

Крім того, багато будинків городян знеструмлять від електрики.

Причина відключення пов'язана з плановими ремонтними роботами електромереж.

Провести день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:

Олександрівський проспект

33, 35, 37, 39, 41

З 09:00 по 17:00

Отамана Головатого вулиця

64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

З 10:00 по 17:00

вулиця Балківська

4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1

З 09:00 по 17:00

вулиця Велика Арнаутська

52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91

З 09:00 по 17:00

Героїв оборони Одеси вулиця

48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А

З 09:00 по 17:00

вулиця Катерининська

91, 93, 84/86, 85, 87, 89

З 09:00 по 17:00

Капітана Кузнєцова вулиця

93, 95, 97, 99

З 09:00 по 17:00

вулиця Ковальська

4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022

З 09:00 по 17:00

Лесі Українки вулиця

45, 47, 49, 118, 120, 122

З 09:00 по 17:00

вулиця Льва Толстого

13, 22, 28

З 09:00 по 17:00

Лютеранський провулок

3, 5, 7

З 09:00 по 17:00

вулиця Мала Арнаутська

66, 68, 70, 72, 73, 74, 76

З 09:00 по 17:00

вулиця Пантелеймонівська

76

З 09:00 по 17:00

провулок Ониловой

13, 15, 17, 15а

З 09:00 по 17:00

вулиця Чорноморського Козацтва

95, 97

З 10:00 по 17:00

Повернути електрика одеситам планують до 17:00.

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