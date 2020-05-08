У п'ятницю, 8 травня, багато одеситів проведуть цілий день без світла і води
Як передає Politeka.net, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт жителі 10 вулиць залишаться без води. Про це повідомили в прес-службі філії «Інфоксводоканал».
Зокрема, з 09:30 буде припинена подача води споживачам, які проживають за наступними адресами.
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- Тираспольське шосе, 19-31,
- селище Дзержинського,
- Сільська вулиця,
- вулиця Олександра Блока,
- вулиця Марата,
- вулиця Літакова,
- вулиця Улітіна,
- вулиця Степана Разіна,
- вулиця Паралельна,
- вулиця Колійна.
Повернути водопостачання до квартир обіцяють в 20:00.
Крім того, багато будинків городян знеструмлять від електрики.
Причина відключення пов'язана з плановими ремонтними роботами електромереж.
Провести день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:
Олександрівський проспект
33, 35, 37, 39, 41
З 09:00 по 17:00
Отамана Головатого вулиця
64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
З 10:00 по 17:00
вулиця Балківська
4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1
З 09:00 по 17:00
вулиця Велика Арнаутська
52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91
З 09:00 по 17:00
Героїв оборони Одеси вулиця
48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А
З 09:00 по 17:00
вулиця Катерининська
91, 93, 84/86, 85, 87, 89
З 09:00 по 17:00
Капітана Кузнєцова вулиця
93, 95, 97, 99
З 09:00 по 17:00
вулиця Ковальська
4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022
З 09:00 по 17:00
Лесі Українки вулиця
45, 47, 49, 118, 120, 122
З 09:00 по 17:00
вулиця Льва Толстого
13, 22, 28
З 09:00 по 17:00
Лютеранський провулок
3, 5, 7
З 09:00 по 17:00
вулиця Мала Арнаутська
66, 68, 70, 72, 73, 74, 76
З 09:00 по 17:00
вулиця Пантелеймонівська
76
З 09:00 по 17:00
провулок Ониловой
13, 15, 17, 15а
З 09:00 по 17:00
вулиця Чорноморського Козацтва
95, 97
З 10:00 по 17:00
Повернути електрика одеситам планують до 17:00.
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