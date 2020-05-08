В Одеській області за дивних обставин пропала ще одна дівчина

В розшук оголошено мешканка села Червона Коса Гинга Аруна Андріївна, 2003 року народження, передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення прес-служби ГУНП в Одеській області.

Відомо, що дівчина, 7 травня, близько 15 години пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлява, очі карі, волосся чорне довге.

Була одягнена: у чорну коротку шкіряну куртку, футболку, бордову спідницю і чорні капці з рожевим хутром.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити в Білгород-Дністровський відділ поліції по телефону (04849) 28 36 1 або на спецлінію «102».

Раніше ми писали, 7 травня на березі Дністровського лиману знайдено тіло 14-річної Аліни Недовой, яку раніше поліція оголосила в розшук. Дівчинка, яка проживає в селі Роксолани, пішла з дому вранці 6 травня і ввечері не повернулася.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчинки немає.

Однак оприлюднених на знімках видно, що над берегом підноситься крутий схил. У той же час, у поліції поки не повідомляють про можливе падіння дитини з висоти.

Сім'я, в якій виховувалася дівчинка, в полі зору поліцейських раніше не потрапляла. За місцем проживання характеризується позитивно.

Зараз правоохоронці розслідують усі обставини, які могли призвести до загибелі дитини. Кримінальне провадження відкрито за статтею про умисне вбивство.

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