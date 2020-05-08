Деяким ветеранам було більше 100 років

Напередодні 9 травня одеський чиновник і соратник Труханова Марат Корольов вирішив попіаритись на ветеранах і нарвався на критику

Чим ближче День Перемоги, тим більше депутатів і чиновників різко згадують про ветеранів, але чомусь це роблять завжди публічно.

Так, на своїй сторінці в Фейсбук голова Приморської райадміністрації Корольов Марат виставив ряд фотосесій з пенсіонерами, де не тільки не виконував визначену дистанцію в півтора метра, але ще знімав маску при привітанні, передає Politeka.net.

Посадовець відвідав багатьох ветеранів, деяким з яких більше 100 років.

Зокрема, з рук Королева подарунок у вигляді медальки отримала сестра легендарного Яші Гордієнко. Крім того, привітав чиновник ще одну жінку-ветерана, якій виповнився 101 рік.

Одесити не оцінили «пориву» голови райадміністрації, розкритикувавши його в пух і прах. Деяких розсмішило те, що на зустріч до людей похилого віку Корольов вбрався, як на весілля. Інші помітили, що чиновники і депутати згадують ветеранів раз в рік і то на публіку.

«Нехай допоможе зробити ремонт в квартирі пенсіонерів, тому що люди живуть в поганих умовах, а не ходити по гостям весільний генерал значки роздавати»,

«З одного боку приємно, що пам'ятають, з іншого боку днище пам'ятати таких людей раз в році і на публіку»,

«І заради цієї убогості в якій вони прожили всю життя і подачки вигляді медальки ці ветерани воювали»,

«Шут так і тільки. ) про них думати постійно потрібно. А не раз в рік)»,

«Господи, а вирядився як … І куди він прийшов? Вітати ветеранів? Таке відчуття, що на весілля.

І ще цей ідіотський червоний галстук, позорище»,

«Так не важливо до кому він прийшов, навіщо він туди прийшов? Навіщо потрібні ці значки якщо ти депутат? полегшимо життя пенсіонерам, прийди з ніж-то або з якоюсь пропозицією. А так прийшов у вбиті квартири з радянськими шафами, депутат теж», - пишуть в мережі.

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