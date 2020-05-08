На узбережжі у місті Чорноморську, що під Одесою, згоріло літнє кафе

Вогняне НП сталося у ніч на 8 травня на вулиці Пляжної в заклад «Чорна каракатиця», передає Politeka.net.

За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.

Наголошується, що при розбиранні згорілих конструкцій рятувальники виявили кисневий балон, який вибухнув під час пожежі.

«По правилам пожежної безпеки та інструкцій, згідно з технікою безпеки, подібний резервуар для зберігання кисню повинен зберігатися у металевих фіксованих ящиках», - розповів начальник Чорноморського відділу ДСНС.

За попередніми даними, ймовірною причиною загорання вважається занесення вогню ззовні.

При цьому про жертви і постраждалих не повідомляється.

У той же час очевидці події розповіли, що чули вибухи.

Місцеві жителі переконані, що кафе комусь заважало і підпалили його.

Раніше ми писали, в Одесі стався обвал будинку, в результаті чого рятувальники евакуювали всіх мешканців.

7 травня о 23:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Одеса, узвіз Польський, 9 д., обвалення житлового будинку.

«По прибуттю на місце виклику рятувальники було виявлено руйнування першого і другого поверхів у правому крилі будівлі, де заселене 7 квартир», - повідомили рятувальники.

При цьому з будівлі були евакуйовані 21 житель, з яких 10 – рятувальниками.

Зруйнований крило було знеструмлено від електроенергії, а будівля взято під охорону.

На щастя, в результаті НП загиблих і постраждалих немає.

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