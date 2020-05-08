У центрі Одеси поліція з гонитвою затримала викрадачів елітних автомобілів
Як повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, на цей раз вони намагалися викрасти LexusGX 470, однак їх перехопив загін поліції спеціального призначення «КОРД», передає Politeka.net.
У ході слідства було встановлено, що восени минулого року вони разом з ще одним спільником так само незаконно заволоділи автомобілем BMW Х5. Правоохоронці відшукали цей транспортний засіб та забрали його.
Проведені обшуки дозволили виявити речові докази причетності затриманих до правопорушення - велика кількість автомобільних номерних знаків, мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, чорнові записи та інше.
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Досудове слідство триває. Згідно санкції статті, за незаконне заволодіння транспортними засобами підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, в Одесі молодий хлопець грабував припарковані автомобілі.
За розповідями місцевих копів, 22-річний зловмисник попався на крадіжці автомобільних дзеркал з транспортних засобів.
Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал від очевидців про те, що невідомий розбиває вікна автомобілів на вулиці Генерала Петрова.
Прибулі на місце патрульні виявили в пакеті зловмисника бічні дзеркала від автомобіля Renault.
За словами затриманого, він знімав дзеркала для подальшого продажу.
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