У центрі Одеси поліція з гонитвою затримала викрадачів елітних автомобілів

Як повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, на цей раз вони намагалися викрасти LexusGX 470, однак їх перехопив загін поліції спеціального призначення «КОРД», передає Politeka.net.

У ході слідства було встановлено, що восени минулого року вони разом з ще одним спільником так само незаконно заволоділи автомобілем BMW Х5. Правоохоронці відшукали цей транспортний засіб та забрали його.

Проведені обшуки дозволили виявити речові докази причетності затриманих до правопорушення - велика кількість автомобільних номерних знаків, мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, чорнові записи та інше.

Досудове слідство триває. Згідно санкції статті, за незаконне заволодіння транспортними засобами підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За розповідями місцевих копів, 22-річний зловмисник попався на крадіжці автомобільних дзеркал з транспортних засобів.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал від очевидців про те, що невідомий розбиває вікна автомобілів на вулиці Генерала Петрова.

Прибулі на місце патрульні виявили в пакеті зловмисника бічні дзеркала від автомобіля Renault.

За словами затриманого, він знімав дзеркала для подальшого продажу.

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