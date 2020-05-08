З'явилися подробиці про жертви китайської інфекції в Одеській області

Це повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров в ході брифінгу, пише Думська .

За його словами, всі п'ять осіб, які померли від інфекції були літніми людьми і мали хронічні захворювання

«Всі померлі в віці 50-60 років і в анамнезі летальних випадків були супутні хронічні захворювання: серцево-судинні, діабет, цироз печінки, ожиріння», — заявив санітарний лікар.

Крім того, голова одеського обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарий-Захарьева детальніше розповіла про пацієнтці, яка померла днями в Подольську.

Вона зазначила, що 60-річна жінка страждала ожирінням 4-й стадії і важила 180 кілограм. Крім того, у неї була ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, гіпертонічна хвороба і хронічний тромбофлебіт нижніх кінцівок і гостра серцева недостатність.

«Людина запустив свій стан здоров'я ще до всього цього», — повідомила чиновниця.

станом на ранок 8 травня в Одеській області за добу підтвердилися 15 нових випадків. Кількість хворих у регіоні збільшилася до 583.



Всього в Україні на даний момент 14195 випадків інфекції. З них хворіють 977 дітей і 2758 медиків. 361 чоловік помер, 2706 пацієнтів одужали. За добу вірус діагностували у 504 українців. З них 44 — у дітей і 98 — у медиків. Госпіталізували 237 осіб.



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