Знімки зроблені на пляжі в районі 10-ї Фонтану

В мережі показали, вражаючі фото, зроблені на одеському узбережжі

Фоторепортаж, зроблений на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану показало місцеве видання Думська .

Почть весь тиждень в Одесі переважає хмарна погода. Похмурі, грозові хмари нависли над містом і морем і тільки зрідка крізь них просвічується м'який і теплий світло сонячних променів.

На знімках показана Одеська затока, яка навіть у негоду виглядає дуже фотогенічно.

На кадрах видно, як фіолетово-сірі, важкі й похмурі хмари нависли на спокійним морем.

Користувачі мережі не пройшли мимо такої краси і відреагували захопленими коментарями.

«Чарівні фото! Спасибі!», «Дякую за фото! За красу! І за можливість бачити її!!!», «Неймовірна краса», - пишуть одесити.

Раніше ми писали, чудові декоративні рослини зацвіли в Одесі на початку травня.

Це рідкісне для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.

З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.

Нагадаємо, злива з градом обрушилася на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди

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