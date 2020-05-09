Стало відомо, якою буде погода в Одесі та області на вихідних

У суботу, 9 травня, хмарна погода буде триматися в Одесі до самого вечора. Без опадів. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер буде дути південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8 °С тепла, вдень 16-18 °C

Температура морської води 11-12 °C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 16-21 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 10 травня, вдень в Одесі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір очікується таким же ясним, як і ранок. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, у прибережній зоні пориви вітру будуть досягати 15-17 м/с.

Температура вночі 8-13 °С тепла, вдень стовпчики термометра підніметься до 21-26 °C

У понеділок, 11 травня, ранок і вечір в Одесі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів. Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 9-14 °С тепла, вдень 16-21 °C

Раніше ми писали, чудові декоративні рослини зацвіли в Одесі на початку травня.

Це рідкісне для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.

З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.

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